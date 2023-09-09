"Сила с нами": известный историк Тимоти Снайдер показал эпическое фото с Залужным

Известный историк Тимоти Снайдер в очередной раз с начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину. В Киеве он встретился с Валерием Залужным.

Впоследствии Снайдер опубликовал трогательную фотографию. На ней он изображен вместе с Залужным.

Обратите внимание Харлан похвасталась фото с Залужным: изображение, заряженное на победу Украины

Сила с нами и счастье тоже,

– подписал фото Снайдер.



Снайдер с Залужным / Фото с твиттера Тимоти Снайдера

Фотография очень понравилась украинцам и собрала немало лайков.

Снайдер активно поддерживает Украину

С самого начала полномасштабного вторжения России историк Снайдер активно поддерживает Украину и словом, и делом.

Он не раз посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В 2022 году Снайдер стал послом UNITED24. Историк присоединился к сбору денег на систему противодействия вражеским дронам, атакующим украинскую гражданскую инфраструктуру. Тогда Зеленский также поблагодарил Снайдера за его работу как историка. В частности, украинский лидер подчеркнул, что в своих работах Снайдер объясняет правдивую историю Украины.

В 2023 году Снайдер также посетил Львов. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым. Во время визита Снайдер посадил дерево в центре Львова.