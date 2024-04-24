Заместителя Шойгу вместе с другом отправили в СИЗО

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО. Туда же отправили и его друга, чтобы не скучали. Их обоих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Днем ранее, 23 апреля, Следственный комитет России заявил, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванова арестовали до 23 июня 2024 года.

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Заместителю министра предъявили обвинение в совершении преступления – получение взятки в особо крупном размере. Официальная версия российского следствия – Иванов занимался вопросами строительства и капитального ремонта объектов Минобороны России.

Следствие считает, что он получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Для этого он "вступил в преступный сговор с третьими лицами".

Справка. Иванов был заместителем министра обороны России Сергея Шойгу с 2016 года. Занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства так называемого главного храма вооруженных сил России.

Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Теперь чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержаны и другие лица

Вместе с ним задержали еще нескольких человек. Их следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".

Среди них – Сергей Бородин, его также арестовали на 2 месяца. Бородин дружил с Ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.

Пропагандистские российские СМИ сообщают, будто заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. При этом сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.