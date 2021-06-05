Типичный русский мир: Российского первоклассника обвинили в участии в митинге

В России первоклассника обвинили в участии в "незаконном" митинге. Однако оренбургский школьник вышел с плакатом с просьбой отремонтировать школу.
О других событиях, которые произошли в России – узнайте в программе.
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Бывший сотрудник МВД России устроил стрельбу
В Екатеринбурге мужчина с балкона стрелял в прохожих. Два человека получили ранения. В то же время оказалось, что ранее он работал в рядах Министерства внутренних дел России.
Личность силовика, ударившего ногой участницу протеста, до сих пор не установили
В МВД России заявили, что пока не установили личность силовика, ударившего в живот жительницу Санкт-Петербурга на акции в поддержку Алексея Навального. Однако информацию о мужчине якобы не удалось получить даже во время проверки в подразделениях полиции.
В России построили деревянную дорогу
В Нижегородской области России построили деревянную дорогу из отходов. В то же время соответствующий путь ведет на кладбище, к которому сейчас проехать автомобилем – почти нереально.
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Конкурс на худшую уборную России
Бренд Domestos проводит конкурс на худшую школьную уборную России. В то же время победителям уже пообещали бесплатный ремонт.
К приезду Мишустина начали красить асфальт
В Набережных Челнах к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина начали красить асфальт. Едет он туда, чтобы провести совещание по дальнейшему развитию компании КАМАЗ, а также, чтобы посетить производственные предприятия.Больше выпусков программы "Типичный русский мир" – читайте по ссылке.
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