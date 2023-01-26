Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после скандала. Нардеп поехал в Таиланд к "украинской общине".

Об исключении стало известно 26 января. За несколько часов до этого на сайте посольства Украины в Таиланде написали о встрече с народным депутатом Украины Николаем Тищенко.

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Что известно об исключении Тищенко

Руководствуясь положениями 9.1.22 статьи 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии,

– заявила глава партии "Слуга народа".

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Именно поэтому партия готовит кадровые решения:

увольнения Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа";

созывает срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

Также Арахамия обратился к Елене Шуляке с просьбой исключить нардепа из партии "Слуга народа", что и случилось впоследствии.

Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем состоит работа депутата страны в состоянии войны,

– сказал нардеп.

Что известно о поездке Тищенко в Таиланд

26 января посольство анонсировало встречу с народным депутатом Украины Николаем Тищенко. На ней должны были обсудить вопросы "улучшения взаимодействия с представителями украинской общины" в Таиланде.

Встреча запланирована на 16:30 27 января в 4-звездочном отеле Novotel. Следует отметить, что от помещения посольства Украины в Таиланде до гостиницы всего 200 метров.

Последние скандалы с Тищенко

Николай Тищенко не в первый раз попал в скандал. Так, в июне 2022 года народный депутат позволил себе уехать в Чехию. Он вместе с супругой посетил благотворительное мероприятие в Праге, где собирали средства на покупку авто для ВСУ.

Тогда Тищенко в соцсетях похвастался, что благотворительные мероприятия инициировала его жена Алла. Они собрали чуть более 2 миллионов. Однако общественность возмутилась, ведь для Тищенко это не большие деньги.

В декабре 2022 года Тищенко предложил "Слугам" отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом. Заведение действительно не слишком простое, ведь там бутылка самого дешевого шампанского стоит 2 650 гривен, горячие закуски стоят от 220 до 990 гривен. Тогда однопартиец Александр Корниенко высмеял идею Тищенко.

В апреле 2022 года нардеп Николай Тищенко оконфузился во Львове, ведь якобы "забыл" рассчитаться за обед в одном из ресторанов. Политику написали в социальные сети, однако он не ответил и не рассчитался.