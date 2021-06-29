Месть, потому что не взял в "Мастер Шеф", – Тищенко об инциденте с Куницким
Источник:фейсбук Николая Тищенко
Между нардепами Николаем Тищенко и Александром Куницким в столовой Верховной Рады произошел конфликт. Тищенко сначала сказал, что никакой драки не было, а его коллега по парламенту просто "хайпился".
Впоследствии в своем фейсбуке Николай Тищенко написал, что его коллега оказался мстительным. Он намекнул на то, что корень проблемы в его телевизионном прошлом.
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"Месть за то, что не взял в шоу"
Николай Тищенко опубликовал скриншот с биографией Александра Куницкого. Он подчеркнул, что коллега по образованию – повар-кондитер. Поэтому написал: Куницкий ситуацией в Верховной Раде захотел отомстить за шоу "Мастер Шеф".
Банальная месть повара-кондитера по образованию Куницкого за то, что в свое время я не взял его в МастерШеф,
– написал Тищенко.
Он отметил, что получил десятки сообщений и звонков из-за инцидента.
Тищенко в "Мастер Шеф"
Нынешний нардеп Николай Тищенко перед работой в Раде много лет работал на телевидении. В кулинарном проект "Мастер Шеф" он провел 6 лет и был одним из трех ведущих членов жюри. Участие в программе принимали все желающие кулинары-любители, пройдя предыдущие кастинги.
В апреле 2016 года Тищенко заявил, что уходит из программы.
Конфликт Тищенко и Куницкого: коротко
- Утром 29 июня во соцсетях появились сообщения, что нардепы Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой.
- Впоследствии от Куницкого появилось соответствующее видео, впрочем драки на кадрах не было. Тищенко махал руками, толкался и пытался выбить из рук оппонента телефон.
- Впоследствии мужчины вышли на улицу, стали ссориться и снимать все на телефоны.
- По данным нардепа Александра Дубинского, причиной нападения Куницкий называет свои обличительные материалы по схемам поборов с моряков. Одним из бенефициаров компаний, которые в это вовлечены, якобы является именно Тищенко.
- Председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии 24 каналу отметил, что такое поведение – уровень младшей школы.