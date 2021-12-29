Тищенко оговорился, что "вакцинировался ковидом": курьезное видео

Скандальный "слуга народа" Николай Тищенко попытался "расставить все точки над "і" в вопросе своей вакцинации. Он заверил, что получил прививку препаратом Pfizer. Впрочем, не обошлось без курьезов.

Ранее Тищенко уже заявлял, что он вакцинирован. Однако сначала не смог показать сертификат, чтобы подтвердить это. Он утверждал, что не пользуется приложением "Дия" и у него бумажный документ.

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Почему Тищенко заподозрили во лжи о прививках

Впоследствии политик показал скриншот QR-кода в приложении. Однако в сети заподозрили, что он ненастоящий. Якобы на первый взгляд – все хорошо. Впрочем, если хорошо присмотреться, то видно, что скриншот съехал, а значок приложения "Дия" "забился в угол".

Отвечая на вопрос Екатерины Осадчей, нардеп заявил, что его "оболгали". Он высказался по-русски и сразу же объяснил, что всегда так делает, когда ругается. Якобы украинский – слишком мелодичный язык и с ним "так не работает".

Как нардеп ответил на вопрос о выборе вакцины

Тищенко подчеркнул, что переболел коронавирусом. "Во-вторых, я сертифицировался в парламент. Как заместитель председателя фракции я должен показывать пример для людей", – добавил он. Когда Осадчая спросила, каким именно препаратом привился "слуга", тот еще раз повторил, что болел COVID-19.

"Потом я вакцинировался ковидом", – отметил скандальный нардеп. Впрочем, после этого поспешил исправиться и объяснил, что получил прививку препаратом Pfizer.

Тищенко отвечает на вопросы о вакцинации: смотрите видео