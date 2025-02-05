Тищенко впервые появился в суде: потерпевший требует от него и сообщника 35 миллионов гривен

5 февраля нардеп Николай Тищенко впервые появился лично на заседание суда в Днепре. Там продолжили рассматривать дело о лишении им свободы экс-бойца подразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

27 января нардепу переизбрали меру пресечения. Ему назначили еще 2 месяца домашнего ареста. Ожидается, что сегодня, суд перейдет к рассмотрению обвинительного акта, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Тищенко судят за нападение на ветерана

Отметим, что это уже восьмое заседание по делу. Ранее нардеп или подключался по видеосвязи, или вообще не появлялся. Из-за этих неявок, а также внезапного "ухудшения самочувствия", которое уложило Тищенко на больничную койку, ему не смогли вовремя продлить меру пресечения. Воспользовавшись этой возможностью, нардеп пришел в Верховную Раду.

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Известно, что на заседании также присутствует еще один обвиняемый – экс-полицейский Богдан Писаренко.

От Писаренко и Тищенко потерпевший Мазоха требует 35 миллионов гривен морального ущерба. Деньги мужчина планирует направить на помощь Силам обороны.

Напомним, что летом 2024 года в центре Днепра на ветерана Мазоху напала группа людей, когда он гулял с ребенком. Следствие установило, что группа людей действовала по указанию Тищенко. Участника боевых действий противоправно лишили свободы. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения.