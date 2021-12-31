Тишкун впервые прокомментировала скандал со своим откровенным платьем и назвала его "протестом"
Источник:ТСН
Кристина Тишкун, попавшая в скандал из-за откровенного платья во Львовском городском совете, впервые прокомментировала ситуацию. Она подчеркнула, что таким способом борется с сексизмом.
Я не являюсь госслужащей, – Тишкун
27-летняя женщина подчеркнула, что не является работницей Министерства образования и науки Украины. В то же время ранее сообщалось, что Тишкун во львовской мэрии представилась помощницей замминистра Игоря Гарбарука.
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Я не являюсь госслужащей. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана со стороны медийности и коммуникации, а не как его работница,
– сказала Кристина.
Девушка добавила, что сама родом из Львова, потому и хотела посетить город в канун праздников. Гарбарук поехал на встречу, а Тишкун, якобы не участвовала ни в каких переговорах.
"Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова – 24 канал). Он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – призналась девушка.
"Хочу бороться с тем, с чем борются сейчас женщины"
Кристина осознает, что ее платье провокативно. Однако она "хочет бороться с тем, с чем борются женщины".
Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду,
– подчеркнула Тишкун.
Девушка добавила, что получила много хейта и угроз, а ее умственные способности оценили по платью.
Детали скандала с декольте Тишкун
- 24 декабря тогдашний заместитель министра образования Игорь Гарбарук прибыл во Львовскую область с рабочим визитом в сопровождении Кристины Тишкун.
- В своем инстаграме девушка опубликовала фото из встречи в городском совете с мэром Андреем Садовым. На нем Тишкун позировала в платье с глубоким декольте.
- Сначала сообщалось, что Тишкун помощница Гарбарука. Однако позже выяснилось, что она юрист, которая сопровождает должностное лицо.
- Пользователи соцсетей возмутились откровенным образом девушки. Это даже спровоцировало волну мемов.
- Впоследствии Гарбарук решил подать в отставку и уже 28 декабря Кабмин его уволил.
- Кстати, он заявил, что не обращал внимания на наряды Тишкун, поскольку считает, что не имеет на это права: "Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что это противоречит европейским принципам".