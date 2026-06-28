Удар "Фламинго" по "Титан-Баррикады": какие разрушения понес завод в Волгограде
27 июня украинская крылатая ракета "Фламинго" нанесла удар по заводу "Титан-Баррикады". В результате атаки серьезные повреждения получил главный цех завода.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ и Exilenova+.
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Что известно об атаке на "Титан-Баррикады"?
28 июня в Генштабе сообщили, что подтверждено попадание украинских ракет в 3 цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде. В двух цехах произошло возгорание и частичное разрушение.
Разрушения на "Титан-Баррикады" / Фото Exilenova+
Известно, что удар разрушил корпус механосборочного подразделения №38. Там велся основной объем работ, в частности сборка отдельных механических блоков.
Теперь он может временно приостановить полноценное функционирование.
На территории цеха находились краны, станки и другое оборудование для производства пусковых установок стратегических ракетных комплексов. Также на некоторых кадрах предприятия видны станки японской компании Fanuc, производителя ЧПУ и систем промышленной автоматизации.
Справочно. " Титан-Баррикады" — стратегически важное предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Оно входит в состав госкорпорации "Роскосмос". Это одно из немногих предприятий, обеспечивающих полный цикл вооружения: от проектирования и научно-исследовательских работ до крупносерийного производства.
Там изготавливают компоненты ракетных комплексов "Орешник", "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс". Также завод специализируется на производстве артиллерийских стволов крупного калибра, в частности 152-мм для гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С".
Объект расположен в 400 километрах от границы с Украиной.
Где находится завод "Титан-Баррикады": смотрите на карте
К слову, в ночь на 28 июня подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, который входит в число крупнейших в России. Зафиксировано задымление на территории предприятия.
Также горел НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Возник пожар.