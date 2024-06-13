Политическое давление также важное: какими могут быть итоги Саммита мира

Глобальный саммит мира является политически важным событием. Украина использует его в пользу, даже если туда прибудет меньше государств, чем ожидалось.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что не стоит здесь сильно зацикливаться на количестве государств. Важно, чтобы Украина продвинула собственное видение победы в войне.

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Чего ожидать от Саммита мира

Как отметил Тизенгаузен, Китай и Россия, конечно, ведут работу по срыву Глобального саммита мира. Это может повлиять на некоторые государства. Стоит дождаться, кто таки приедет. Так можно будет увидеть, кто находится под влиянием Китая или России.

Сейчас там осталось 3 вопроса. Даже не ядерная безопасность, а безопасность АЭС. Продуктовая безопасность, освобождение пленных и возвращение детей. Это важно. Все скажут, что согласны с этим. Конечно, Путина не ударишь бумагой – и он не уберется с ЗАЭС. Но политическое давление также важное,

– сказал Тизенгаузен.

Единственное обидно, что из проекта коммюнике забрали пункты восстановления территориальной целостности и вывода российских войск. Хотя и без этого этот Саммит будет важным для Украины событием.

Если туда приедут, по некоторым данным, более 40 государств на уровне президентов и министров, то это можно будет использовать для достижения дополнительных договоренностей по поддержке Украины.

Саммит мира в Швейцарии: коротко