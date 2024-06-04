Это не будет классическая война: как НАТО готовится к противостоянию с Россией

Генерал из Норвегии заявил, что у НАТО есть 2 –3 года, чтобы подготовиться к потенциальной войне с Россией. Хотя, конечно, классической войны может и не быть. Но готовиться к этому надо.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что к этому заявлению есть достаточно много вопросов. Но оно "отрезвляет" – и это хорошо.

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Какой может быть война НАТО и России

Как отметил Тизенгаузен, за несколько лет может произойти много разных вариантов. К примеру, война против Украины может не закончиться. И тогда вряд ли истощенная Россия рискнет напасть на НАТО. Хотя на самом деле потенциальных вариантов очень много.

Все может произойти не в классическом понимании войны. Все вполне может произойти в форме обмена ударов.

Это могут быть обмены ударами, после которых все сядут за стол переговоров. Вероятнее всего, так и будет. Просто для Европы это страшнее звучит, чем для России. Путин сядет себе в бункере, прилетят удары по Москве. Путину все равно на население. Он перемалывает их сотнями тысяч,

– сказал Тизенгаузен.

Сами предположения, что Путин нападет на НАТО через 2 – 3 года, а Альянс должен готовиться, являются правильными. Возможно, этого и не произойдет. Но нужно всегда быть готовым к худшим вариантам.

Война НАТО и России: кратко