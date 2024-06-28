"Демократы уже рвут на себе волосы": политтехнолог подытожил дебаты между Байденом и Трампом

Действующий президент США Джо Байден выглядел не слишком хорошо на дебатах с Дональдом Трампом. Он несколько разочаровал.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что большинство телезрителей считает, что на дебатах выиграл Трамп. За него проголосовало 67%, а за Байдена – 33%. Накануне распределение было 45% – 55% в пользу Трампа.

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Какие выводы можно сделать

Как отметил Тизенгаузен, такие показатели – это еще не крах для демократов. Но ситуация достаточно близка к нему.

Это не крах, но близко. Демократы вообще рвут себе волосы. Там на связи с главными спонсорами демократов был один из журналистов. Там было много разных выражений, которые нельзя говорить. Байден разочаровал однопартийцев, ключевых спонсоров. Он не выглядел оживленно,

– сказал Тизенгаузен.

При этом еще буквально в марте у Байдена была мощная речь в Конгрессе. На этот раз ему не получилось быть убедительным. При этом Трамп тоже находится в достаточно преклонном возрасте. И непонятно, почему вообще не "дают дорогу молодым".

Часто звучит вопрос – а почему же такие возрастные кандидаты? Не подумайте об эйджизме. Но люди отдыхать должны. Президент США – это много трансатлантических перелетов, нагрузки, интеллектуальное и эмоциональное давление,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Дональд Трамп выглядел несколько активнее. Важный позитив – он назвал ультиматум Путина в отношении Украины недопустимым. Но все равно были заявления, которые не понравились. В частности Трамп снова начал рассказывать, что Путин не начал бы полномасштабную войну, если бы во главе США был президент, которого российский диктатор уважает.

Не надо смотреть на Путина через призму "уважает – не уважает". Байден правильно говорил, что Путин – военный преступник. Думаю, что Трамп хотел бы иметь такой инструментарий, который есть у Путина. Не нравится СМИ? Закрываешь его. Хочешь посадить оппонента? Сажай,

– считает Тизенгаузен.