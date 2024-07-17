Трамп-кандидат и Трамп-президент – это разные люди: какими заявлениями он снова отличился

Кандидат в президенты США Дональд Трамп часто делает одиозные заявления. Их постоянно можно по-разному трактовать. Поэтому не стоит раньше времени делать однозначные выводы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав недавнее интервью Трампа для издания Bloomberg. Там он, в частности, критиковал санкции против России, потому что "то, что мы делаем с санкциями, – мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции".

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Как расценивать заявления Трампа

Как отметил Тизенгаузен, нужно спокойнее реагировать на заявления Трампа. Все станет понятно только тогда, если он сможет стать президентом США. А это возможно.

Я не знаю, почему начали трактовать, что он хочет снять санкции с России. Может, он не считает их эффективным инструментом? Плюс он еще и раньше говорил, что Китай для него – главный враг. Поэтому я бы не сильно смотрел на заявления Трампа-кандидата. Я бы уже все оценивал, если он станет президентом,

– заметил Тизенгаузен.

Трамп не против Украины и не поддерживает Россию. Его интересы – исключительно Соединенные Штаты. Если ему будет казаться, что США много тратят на что-то деньги, то ему будет все равно на общественное мнение. Он просто перестанет выделять средства.

Вполне вероятно, что Трамп будет требовать, чтобы Европа больше помогала Украине. Ведь эта война напрямую влияет на нее. А вот что будут делать Штаты – есть вопрос. С этим нужно работать.

Трамп будет говорить, что Европа должна больше платить Украине. Мы знаем, что так будет. Поэтому надо уже включать различные многослойные лоббистские уровни. Есть много путей. И по религиозной линии. В свое время я изучал, как Польше удалось в НАТО зайти. США были против. То поляки забросили туда "десант", который 1 – 2 года сидел в США... И в гольф играл с кем надо; и переговоры проводил, пока это все не дошло до логического решения. Это – кропотливая работа,

– подчеркнул Тизенгаузен.