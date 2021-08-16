Если бы от Украины ничего не зависело, Меркель бы к нам не ехала, – Тизенгаузен о "СП-2"

Действующая канцлер Германии Ангела Меркель вскоре приедет в Украину. Ожиданий от этой встречи много. Одно из основных – больше конкретики касательно "Северного потока-2".

Ее визит состоится 22 августа. Впрочем, перед этим она придет еще к Владимиру Путину.

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После совместных заявлений США и Германии о договоренности относительно строения "потока", у многих сложилось впечатление, что интересы Украины в этом вопросе вообще не учитывали. Впрочем, эксперты уверяют, что позиции нашей страны достаточно сильны.

Если бы от Украины ничего не зависело, Меркель бы к нам точно не ехала. И Байден бы не обсуждал с Зеленским "Северный поток-2", в частности. От Украины тоже может кое-что зависеть,

– отметил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

"Я не говорю, что мы единолично можем остановить этот проект или препятствовать его запуску. Но мы понимаем, что у нас есть поддержка в Конгрессе", – добавил он.

США и Германия помогут Украине

После заявлений о том, что строительство "Северного потока-2" продолжится, международные партнеры пообещали Украине финансовую и политическую поддержку. В частности, Германия и США создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов для финансирования инвестиций источников возобновляемой энергии.

Кроме того, Берлин предоставит Украине финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. А также Германия пообещала, что Россия продолжит транзит газа через Украину еще на 10 лет, после того, как закончится договор в 2024 году. Впрочем, пока все эти обещания только на словах. И ни одного документа в публичном доступе нет.

Когда одной из сторон является Россия, говорить о каких-то гарантиях устных не приходится. Мы прекрасно видели, как Россия нарушает устные гарантии, как Россия ведет достаточно грязную дипломатию,

– резюмировал Тизенгаузен.

Бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель убежден, что "Северный поток-2" достроят на 100%. Потому что в противном случае это будет политическое фиаско и для Германии, и для России. А эти страны такое вряд ли допустят.

Кроме того, он отметил, что просто обещания продолжить транзит газа через Украину еще на 10 лет недостаточно. Ведь должен быть четкий и большой объем газа, чтобы для нас это также было рентабельно. А такая ситуация уже "не слишком подходит" Германии, потому что она теперь с Украиной, по сути, конкуренты за газ.

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Как объяснил Оржель, если транспортировать меньше, а другую часть, например, просто заплатить, как штраф за то, что не протранспортировал, украинская газотранспортная система в таких условиях будет нерентабельной и убыточной.

Для того, чтобы транспортировать 15 миллиардов кубометров, надо держать ее в рабочем состоянии, вместе с тем, эти объемы не покрывают расходы, это является убыточным видом деятельности, – подчеркнул он.

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Украина может претендовать на транзит газа

По словам экспертов, если Германия будет соблюдать правила честной конкуренции, Украина сможет претендовать также на свою долю на рынке транзита даже когда достроят "Северной поток-2". Ведь наш газотранспортный маршрут все же более выгодный.

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Как отметила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, при равных условиях поставки в Европу, украинский маршрут останется привлекательным с точки зрения поставок газа в Центральную Европу.

Газ до сих пор используется россиянами, как средство воздействия, вот здесь существуют определенные вопросы, требующие воздействия и Германии, и Соединенных Штатов на Россию с тем, чтобы убрать этот рычаг влияния,

– добавила она.

Путем построения "Северного потока-2", Украина может потерять около 3 миллиардов долларов в год. Кроме того, в случае неактуальности нашей газотранспортной системы, у Европы будет еще меньше стимулов нас защищать от России. И даже гарантии безопасности от Германии могут не помешать стране-оккупанту с новой силой начать наступление на наши территории.