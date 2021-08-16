Її візит відбудеться 22 серпня. Втім, перед цим вона завітає ще до Володимира Путіна.

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Після спільних заяв США і Німеччини про домовленість щодо будови "потоку", у багатьох склалось враження, що інтереси України в цьому питанні взагалі не враховували. Втім, експерти запевняють, що позиції нашої країни досить сильні.

Якби від України нічого не залежало, Меркель б до нас точно не їхала. І Байден б не обговорював із Зеленським "Північний потік-2", зокрема. Від України теж може дещо залежати,

– зазначив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

"Я не кажу, що ми одноосібно можемо зупинити цей проєкт або перешкоджати його запуску. Але ми розуміємо, що у нас є підтримка в Конгресі", – додав він.

США та Німеччина допоможуть Україні

Після заяв про те, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться, міжнародні партнери пообіцяли Україні фінансову і політичну підтримку. Зокрема, Німеччина і США створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів для фінансування інвестицій джерел відновлюваної енергії.

Крім того, Берлін надасть Україні фінансову допомогу в розмірі понад 200 мільйонів євро. А також Німеччина пообіцяла, що Росія продовжить транзит газу Україною ще на 10 років, після того, як закінчиться договір у 2024 році. Втім, поки що ці всі обіцянки лише на словах. І жодного документу у публічному доступі немає.

Коли однієї зі сторін є Росія, говорити про якісь гарантії усні не доводиться. Ми прекрасно бачили, як Росія порушує усні гарантії, як Росія веде досить брудну дипломатію,

– резюмував Тизенгаузен.

Колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель переконаний, що "Північний потік-2" добудують на 100%. Бо в іншому випадку це буде політичне фіаско і для Німеччини, і для Росії. А ці країни таке навряд чи допустять.

Крім того, він зазначив, що просто обіцянки продовжити транзит газу Україною ще на 10 років недостатньо. Адже має бути чіткий і великий обсяг газу, щоб для нас це також було рентабельно. А така ситуація вже "не дуже пасує" Німеччині, бо вона тепер з Україною, по суті, конкуренти за газ.

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Як пояснив Оржель, якщо транспортувати менше, а іншу частину, наприклад, просто заплатити, як штраф за те, що не протранспортував, українська газотранспортна система за таких умов буде нерентабельною і збитковою.

Для того, щоб протранспортувати 15 мільярдів кубометрів, треба тримати її в робочому стані, разом з тим, ці обсяги не покривають витрати, це є збитковим видом діяльності, – наголосив він.

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Україна може претендувати на транзит газу

За словами експертів, якщо Німеччина буде дотримуватись правил чесної конкуренції, Україна зможе претендувати також на свою долю на ринку транзиту, навіть, коли добудують "Північній потік-2". Адже наш газотранспортний маршрут все-таки більш вигідний.

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Як зауважила ексзаступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль, при рівних умовах постачання в Європу, український маршрут залишиться привабливим з точки зору постачання газу в Центральну Європу.

Газ досі використовується росіянами, як засіб впливу, ось тут існують певні питання, які потребують впливу і Німеччини, і Сполучених Штатів на Росію з тим, щоб прибрати цей важіль впливу,

– додала вона.

Через побудову "Північного потоку-2", Україна може втратити близько 3 мільярдів доларів на рік. Крім того, у разі неактуальності нашої газотранспортної системи, у Європі буде ще менше стимулів нас захищати від Росії. І навіть гарантії безпеки від Німеччини можуть не завадити країні-окупанту з новою силою розпочати наступ на наші території.