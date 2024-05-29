В Белгородской области тягач с "танком-мангалом" врезался в фуру: видео масштабного ДТП
Российские оккупанты по дороге на войну против Украины попали в ДТП. Один из танков врезался в фуру.
Один из так называемых "танков-мангалов" российской армии так и не доехал до Украины. Он попал в масштабное ДТП в Белгородской области, передает 24 Канал.
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Повреждения получили несколько машин
В местных телеграмм-каналах пишут, что тягач, который вез бронетехнику оккупантов, столкнулся на объездной города Короча с фурой. Она, свою очередь, перевозила птиц. Вероятно, автомобили не смогли разминуться.
На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно увидеть, что в результате аварии повреждения получили еще несколько машин. В общем, авария выглядит серьезной. Одна фура перевернулась. Кроме этого, известно, что пострадало несколько человек.
Танк попал в ДТП: смотрите видео
В Белгороде "скорая" попала в аварию в Белгороде
- Карета "скорой" попала в аварию в российском Белгороде на перекрестке Попова и Белгородского проспекта. Она столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
- Местные российские телеграмм-каналы утверждают, что карета "скорой" могла перевозить 5 раненых солдат, которые воевали против Украины. Никаких официальных подтверждений этого нет.
- Известно, что в результате аварии пострадали 8 человек. В частности, среди них также несовершеннолетний.