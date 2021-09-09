Ткаченко может потерять кресло министра культуры, – СМИ

Александр Ткаченко может лишиться должности министра культуры и информационной политики. Он "не справляется со своими обязанностями, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак хочет видеть на его месте другого человека".

О том, что под Ткаченко шатается кресло министра, издание сообщает со ссылкой на слова представителя "Слуги народа".

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Ткаченко могут уволить с должности министра

Издание пишет, что у Ткаченко появилось несколько противников, которые хотят сместить его с должности. В частности, Ермак видит на посту главы министерства Ростислава Карандеева, который пока занимает должность госсекретаря Минкульта.

Кроме того, благодаря действиям заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко у Ткаченко забрали сферу туризма. Теперь она находится под ответственностью министра инфраструктуры Александра Кубракова. Речь идет о санаториях, гостиницах, культурных достопримечательностях и других объектах государственного значения.

Собеседник из команды Зеленского также заявил, что Ткаченко пишет сообщения в соцсетях и выступает на ток-шоу, но со своими прямыми обязанностями "не справляется".

Ткаченко классный в фейсбуке и в "Право на власть". А в реальной жизни он не справляется,

– заявил собеседник издания.

Он уточнил, что в 2022 году из бюджета планируют выделить деньги на реставрацию исторических памятников под "Большое строительство: "Это большие проекты и много сомнений, что Ткаченко с этим справится. Поэтому отдают Кубракову".

В то же время удержаться министру, добавил "слуга народа", могут помочь конфликты с городским головой Киева Виталием Кличко.

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