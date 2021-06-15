ТКГ должна восстановить полноценную работу, – Зеленский на встрече с главой ОБСЕ

Владимир Зеленский 15 июня встретился с действующей главой ОБСЕ Анн Линде. Одной из ключевых тем разговора стал вопрос безопасности.
Зеленский и Линде обсудили ситуацию на Востоке и у границ Украины, а также пути укрепления безопасности в Черноморском регионе.
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Кроме того, что Линде является главой ОБСЕ, она занимает должность руководительницы МИД Швеции. Именно поэтому Зеленский поблагодарил политика за внимание, которое страна уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент подчеркнул важность мониторинга ситуации, который ОБСЕ проводит на временно неподконтрольной части российско-украинской границы и на оккупированном Крыму.
Зеленский также отметил, что свою работу должна восстановить Трехсторонняя контактная группа.
Трехсторонняя контактная группа: последние новости
- Леонид Кравчук заявил, что место переговоров ТКГ необходимо перенести из Минска. Это позволит изменить формат переговоров. Они могли бы происходить на уровне чиновников.
- Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что украинская сторона регулярно подает список людей для обмена пленными. Россия якобы тоже делает это. В то же время большинство людей в ее списке фейковые.