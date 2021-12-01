В ТКГ подтвердили, что Украина может использовать прямые переговоры с Россией

Украина может использовать прямые переговоры с Россией для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. В то же время, это не предполагает отказ от нормандского формата.

Нормандский формат должен существовать параллельно

Киев будет использовать все возможности для достижения мира. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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Если есть возможность достичь принципиальных решений, связанных с установлением мира и возвращением наших территорий, то я поддерживаю позицию президента относительно возможности прямых переговоров с президентом России,

– сказал Костин.

В то же время норманский формат должен существовать параллельно. "Мы очень ценим усилия наших партнеров из Германии и Франции, которые помогают нам достичь взаимопонимания по ключевым вопросам урегулирования в нормандском формате. Этот формат тоже должен оставаться", – заверил политик.

Что этому предшествовало

Выступая в Верховной Раде 1 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что достичь мира на Донбассе нельзя без прямых разговоров с Владимиром Путиным. Поэтому, чтобы остановить войну, следует говорить с агрессором. Зеленский заверил, что готов к этому.

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