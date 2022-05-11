То, что на нас сейчас – это страшно, – россияне жалуются родным на ужасную экипировку

Россияне не могут похвастаться хорошим обеспечением своих солдат. "Вторая армия мира" постоянно жалуется на плохую экипировку и даже проблемы с питанием.

Служба безопасности Украины перехватывает множество разговоров российских оккупантов с родными и товарищами. В их разговорах нет ничего "победного" – обычно они рассказывают о безумных потерях и собственных проблемах.

Читайте также Оккупанты трижды ударили по Днепропетровщине из "Градов": есть разрушения

Проблемы с экипировкой

Один из оккупантов в разговоре с матерью посетовал на то, что его индивидуальная экипировка просто ужасна. В СБУ сообщили, что этот солдат – с новой волны мобилизации в России.

То, во что мы одеты, – это страшно. Это трудно назвать экипировкой,

– жалуется русский солдат.

Также он просит у матери деньги на то, чтобы приобрести лучшее снаряжение, которое хоть как-то могло бы увеличить его шансы на то, чтобы выжить в Украине. В частности, он просит купить ему каску, бронежилет и разгрузку.

Разговор оккупанта с матерью: видео

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Россияне начали массово увольнять высшее армейское командование. По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, такая ротация может свидетельствовать о том, что в Кремле начали понимать провал их планов по Украине. Тем, кто отвечал за проваленные наступательные действия, в России могут инкриминировать государственную измену.

Герои ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Российские оккупанты практически не проводят наступательных действий и перешли к обороне в надежде сохранить занятые рубежи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит признаков того, что в ближайшее время в Украине произойдет прекращение огня. Он подчеркнул, что война не будет продолжаться вечно, но в краткосрочной перспективе не следует ожидать, что горячие боевые действия остановятся.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся российского имущества. В частности, глава государства предлагает изымать его в принудительном порядке.

Смотрите также – оккупанты свозят свои семьи на Херсонщину: видео