Правительство Британии предлагает построить завод по производству оружия для Украины в Польше

Западные страны продемонстрировали отсутствие стратегической дальновидности в своих планах помочь Украине "выжить и преуспевать". Поэтому нужно сделать все, чтобы ВСУ были более независимой армией.

Об этом заявил глава комитета по оборонным вопросам парламента Великобритании Тобиас Эллвуд. Он предлагает построить в Польше "огромный завод по производству оружия", чтобы помочь Украине выиграть войну.

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Запасы боеприпасов сокращаются

Британский депутат-консерватор отметил, что решение о передаче ВСУ западных танков было верным, однако схема с разными цепочками снабжения и типами боеприпасов пока "нежизнеспособна".

Это просто нецелесообразно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня – да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя.

– сказал Эллвуд.

Он также добавил, что в условиях, когда западные военные запасы сокращаются, создание оружейного завода в Польше может помочь превратить украинские вооруженные силы в более независимую армию.

К примеру он привел концепцию завода по производству микрочипов, открытого Тайванем в США, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада.

Эллвуд предложил "сделать то же самое с Украиной". Это даст возможность нашей армии закупать собственное оборудование по своим спецификациям, по стандарту НАТО и иметь постоянно защищенную цепочку поставок.

Какую помощь Украина вскоре получит от союзников

Недавно стало известно, что Испания сможет передать Украине и 53 танка Leopard 2 A4. Однако министерша обороны страны Маргарита Роблес отметила, что не все из них, к сожалению, исправны.

Напомним, что самое большое пожертвование поступает от США 31 танк M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. К слову, Abrams – одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы требуется специальная подготовка, обслуживание и топливо.

Кроме того, правительство Германии приняло долгожданное для Украины решение – Берлин предоставит свои танки Leopard 2 Украине и дает "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых эта немецкая техника.

Кстати, в материале 24 Канала можно узнать, какую военную помощь от партнеров Украина получит впоследствии.

Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала