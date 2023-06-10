Российские пропагандисты продолжают устраивать истерику в эфирах на телевидении. Так, они стали спорить, есть ли союзники в России, кроме Беларуси.

Известно, что 51 страна помогает Украине, а остальные 150 стран остаются нейтральными. Однако мнения пропагандистов относительно последних разделились: один считает, что они противники, а другой – союзники. Об этом сообщает 24 Канал.

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Традиционно, россияне взывают о том, что противостоят не одной Украине, а всему коллективному Западу. Мол, Россия воюет с 51 государством мира, которые объединились и своим потенциалом помогают ВСУ.

"У нас нет союзников! Есть или нейтральные, или противники. Да, союзник – отца (Александр Лукашенко – 24 Канал), – взывает один из гостей студии.

Поэтому пропагандист считает, что необходимо готовиться и мобилизовать больше людей. Он призывает наконец осознать, что не получится пройти маленьким количеством людей. Соглашаемся с взбалмошным, потому что ежедневное возведение Генштаба о потерях врага – очередное доказательство этому.

Пусть видят, что просто так нас не возьмешь! Становится страшно. А что делать? Нужно не столько, сколько нужно – а нужно больше!

– заявил истерик.

Сожалеющая Ольга Скабеева отметила, что по всей России висит реклама, призывающая всех неравнодушных подписывать контракт и идти на войну в Украину. Но людей, готовых умирать при своем диктаторе, все еще недостаточно.

При этом, когда нам становится тревожно, надо понимать, что у них там настоящая мясорубка. Министр обороны России озвучил эти цифры: 1600 убитых солдат в сутки, за трое суток – 3715 убитых бойцов ВСУ. С тех пор они пошли в контратаку. То, что происходило сегодня ночью – сплошной ад,

– с верой в свою ложь констатировала Скабеева.

По мнению Николая Вавилова, то, что против России воюет 51 государство, не имеет никакого значения. Дело в том, что ее "вторая армия мира" непобедима.

Сражаются. И что? А мы побеждаем, а мы все сдерживаем. Поэтому все эти разговоры о том, что Россия не великое государство – разбиваются об этом факте.

– отметил пропагандист.

Безумный искренне считает, что в боевых действиях россияне побеждают. Кроме того, он утверждает, что нейтральная позиция "в условиях жесткого диктата США" героическая.

"Мы не только побеждаем 51 государство, но и остальные 150 государств – дефакто за нас", – фантазирует Вавилов.

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