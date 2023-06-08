Российскую пропаганду "разорвало" от очередного мощного шага украинского президента и реальных видео, которые стали появляться с Зеленским с многострадального Юга, пишет 24 Канал. Кремлевских пособников, вероятно, удивило, что они сняты не с "зеленки" в студии или с бункера по давней российской традиции.

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В эфире своей программы пропагандистка Ольга Скабеева не придумала ничего лучше, чем раздаться призывами ликвидировать Владимира Зеленского, пока он находится в Херсонской области.

Ей снова померещилась "российская доброта" и "удары со стороны Украины по мирному населению России", поэтому она начала кричать, что Президент Украины, постоянно ездящий на горячие отрезки фронта, оказывается, "потерял страх".

Понятно, что российская пропаганда уже больше года живет в страхе ежедневно и не зря. Ужасная война, которую страна-террористка развязала против Украины, постепенно начинает переходить на территорию России и представляет реальную угрозу режиму Путина. Зато у украинских защитников во главе с Верховным Главнокомандующим Владимиром Зеленским действительно нет страха, ведь его никогда и не было. Они каждый день стоят за свою территорию, преданно, мужественно и до конца.

Ведущая 24 Канала призвали мировое сообщество фиксировать подобные заявления по поводу ликвидации президента суверенного государства.

Российские военные преступники и террористы обязательно понесут наказание за все совершенные преступления, за каждую отобранную жизнь, за каждый разрушенный дом. Их страх, о котором они так часто говорят, будет только нарастать до самого заседания в Гааге.

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