Точно не имеет отношения к Офису Президента – у Зеленского прокомментировали появление Чауса

В Офисе Президента отметили, что дело экс-судьи Николая Чауса очень резонансное. Поэтому гарантировать безопасность должны работники СБУ.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация должна получить только один ответ – правовой, юридически корректный и прозрачный. Политик считает, что любые оценки от политических структур неуместны.

Важно Чауса нашли в одном из сел Винницкой области: фото

ОП не имеет отношения к истории с Чаусом

Подоляк добавил, что детали исчезновения Чауса и его появления в Винницкой области должны выяснить правоохранители. Однако гарантировать безопасность должна СБУ.

Классический сюжет провинциального детектива. Или даже финал длительного сериала, который начался в далеком 2016 году, когда известный мелкий субъект неожиданно стал "коррупционным решалом" господина Порошенко... Но эта история точно не имеет отношения к Офису Президента,

– сказал Подоляк.

Заметим, журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Чауса уволили по плану, разработанному в Офисе Президента. Судья якобы находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию, что его дело заберут в НАБУ и передадут в СБУ. По словам Бутусова, это для того, чтобы Чаус избежал уголовной ответственности за коррупцию.

Похищение Чауса: коротко