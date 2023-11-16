Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 17 ноября

16 ноября 2023, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

Теплее всего в пятницу 17 ноября будет на Юге Украины – в Одесской области и в Крыму. В Ровенской области ночью -1 градус, а на Закарпатье ожидаем -5 градусов.

Погода постепенно становится классической для ноября. В ряде областей будет дождь, на Западе Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом. Но пока синоптики не предупреждают о значительных морозах ни днем, ни ночью, так что вечер пятницы можно провести вне дома, главное одеться потеплее и взять зонтик.

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Какая будет погода в Украине 17 ноября

В пятницу 17 ноября облачно с прояснениями. В западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Днем на западе страны умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В южных областях и на Закарпатье +4...+9 градусов, на юге Одесской области до +13 градусов. В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

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Погода в областных центрах

  • Киев +2...+4
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +3...+5
  • Ивано-Франковск +4...+6
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы +4...+6
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +2...+4
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Винница +2...+4
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +4...+6
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +2...+4
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +3...+5
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +4...+6
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +2...+4


Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова