Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 17 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего в пятницу 17 ноября будет на Юге Украины – в Одесской области и в Крыму. В Ровенской области ночью -1 градус, а на Закарпатье ожидаем -5 градусов.
Погода постепенно становится классической для ноября. В ряде областей будет дождь, на Западе Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом. Но пока синоптики не предупреждают о значительных морозах ни днем, ни ночью, так что вечер пятницы можно провести вне дома, главное одеться потеплее и взять зонтик.
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Какая будет погода в Украине 17 ноября
В пятницу 17 ноября облачно с прояснениями. В западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Днем на западе страны умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В южных областях и на Закарпатье +4...+9 градусов, на юге Одесской области до +13 градусов. В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.
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Погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +6...+8
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +2...+4
- Одесса +10...+12
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +3...+5
- Днепр +5...+7
- Запорожье +6...+8
- Донецк +4...+6
- Луганск +4...+6
- Харьков +2...+4