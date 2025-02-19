Точный удар ВСУ по оккупантам в Запорожской области: уничтожена база и площадка для дронов

Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по позициям оккупантов в районе Чумацкого, Запорожская область. В результате уничтожена база личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска дронов, которую враг использовал для атак.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 17 февраля 2025 года нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады армии России в районе населенного пункта Чумацкое, Запорожская область.

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В Чумацком разгромлены позиции России

Результаты удара:

Уничтожено место дислокации личного состава оккупантов;

Ликвидированы фортификационные сооружения, которые противник использовал для обороны;

Разрушена площадка для запуска дронов, которую враг применял для атак на позиции Сил обороны Украины.

Эта операция стала частью масштабных действий ВСУ, направленных на снижение боевого потенциала оккупационных войск и нейтрализацию угроз для украинских защитников.

Вооруженные Силы Украины методично уничтожают ключевые объекты врага, в частности склады боеприпасов, командные пункты и технические узлы, обеспечивающие оккупантов ресурсами.

Украинские военные продолжают последовательно выбивать захватчиков с временно оккупированных территорий. Ожесточенные бои идут по всей линии фронта, однако инициатива все больше переходит на сторону Украины.