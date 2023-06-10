Очередной удар в спину: Токаев отказался ехать на экономический форум в Россию
Источник:Reuters
Глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев в очередной раз показал, что не хочет интегрироваться с российскими властями. Так, казахский глава решил не ехать на экономический форум, который будет проходить в российском Санкт-Петербурге.
Несмотря на это, на эту встречу он отправил 2 человека из своего правительства. Официально Токаев о причинах своего решения не сообщал.
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Токаев не поедет на форум в Россию
В правительстве Казахстана отметили, что вместо Токаева на так называемый Петербургский международный экономический форум поедут два представителя от страны, а именно первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра национальной экономики Тимур Жаксиликов.
Одной из вероятных причин отказа казахского президента является его критика Евразийского экономического союза, включающая Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. Токаев неоднократно заявлял, что этот союз фактически развалился на 2 части, и осуждал "феномен союзного государства" России и Белоруссии с "одним на двоих" ядерным оружием.
Также Токаев жестоко заявлял, что не желает политической интеграции с Москвой и подчеркивал, что Казахстан имеет свой суверенный политический курс.
Лукашенко предложил Токаеву присоединиться к "союзному государству"
- В одном из своих интервью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Токаев не будет переживать по поводу вступления в так называемое "союзное государство". Он отметил, что в таком случае Казахстан якобы может стать ядерным государством, которое, конечно же, "предоставит" Россия.
- На такие разговоры Токаев отреагировал довольно иронично, сказав, что "оценил шутку". Он подчеркнул, что потребности в таком шаге нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз.
- Кроме этого, он подчеркнул, что Казахстан не намерен нарушать международное законодательство о нераспространении ядерного оружия, к которому накануне присоединилась эта страна.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что позиция Токаева по поводу отказа присоединяться к "союзному государству" связана не только с фактом ядерной безопасности. По его словам, вопрос "союзного государства" связан с налоговыми махинациями, в том числе на нефтепродукты, ведь тогда Казахстан будет недополучать деньги за продажу своей нефти.