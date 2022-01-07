Токаев на постоянной связи с Путиным из-за протестов в Казахстане
Источник:ТАСС
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Казастана Касым-Жомарт Токаев постоянно консультируется с Владимиром Путиным из-за протестов. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу докладывает российскому президенту о деятельности так называемых "миротворцев".
По словам Дмитрия Пескова, за 6 и 7 января Путин провел переговоры с главами стран Организации Договора коллективной безопасности. Однако с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым разговоры происходят значительно чаще.
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Токаев консультируется у Путина
Дмитрий Песков заявил, что Путин и Токаев неоднократно общались по телефону из-за протестов. С учетом того, что Токаев теперь пытается обвинить иностранные государства в протестах, возникает впечатление, что консультации Путина срабатывают.
Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана,
– заявил Песков.
Также Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу докладывает о перебросе "миротворческой миссии" в Казахстан.
Ввод войск в Казахстан: главное
- В Казахстане 3 января вспыхнули протесты. На фоне их обострения 5 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ и призвал ввести войска.
- Того же вечера Совбез ОДКБ согласовал введение войск. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Первой свой контингент начала вводить Россия. Вслед за ней и Беларусь.
- Утром 7 января решение о вводе войск приняли в Таджикистане, Армении и Кыргызстане. К вечеру их военные прилетели в Казахстан.
- Все члены ОДКБ заявляют, что их военные будут задействованы только для охраны объектов критической инфраструктуры. Однако они уже успели поучаствовать в зачистке аэропорта в Алматы. Кроме того, так называемым "миротворцам" разрешили применять оружие против митингующих.
- Миссию "миротворцев ОДКБ" возглавил Андрей Сердюков – руководитель российской спецоперации по захвату Крыма в 2014 году.
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