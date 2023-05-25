Токаев назвал "проблемным" союзное государство России и Беларуси: что кроется за его заявлением

В заявлении президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева может скрываться две проблемы. Первая касается экономических вопросов, а вторая может быть связана с ядерным оружием.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Особо он отметил проблему размещения тактического ядерного оружия.

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Экономические вопросы

По мнению Михаила Шейтельмана, вопрос союзного государства связан с налоговыми махинациями, в том числе нефтепродуктами.

"Когда Беларусь получает дотации на нефтепродукты от России, страдает Казахстан, который в одном вроде бы экономическом пространстве с Россией. А он дотаций не получает и становится менее конкурентоспособным", – предположил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о заявлении Токаева: смотреть видео

Проблема ядерного оружия

Другая проблема может носить политический характер и касаться непосредственно размещения ядерного оружия.

"Я думаю, что Токаев привез эти мысли с форума в Китае, где он предложил Казахстану быть военным союзником. Если тот становится союзником, ему нужно размещать у себя китайское ядерное оружие. Здесь возникает вопрос: не нужно ли выйти Китаю из этого Евразийского экономического союза – возможно и нужно", – отметил Шейтельман.

Он предположил, что дело все-таки может дойти до размещения тактического ядерного оружия, в частности, на территории Беларуси. Ведь россияне уговаривают Лукашенко вступить в войну, а ему нужны гарантии безопасности для своей территории.

Лукашенко настаивает, чтобы Путин передал ему ядерное оружие, чтобы вступить в войну. Другое дело, что он и позже не захочет вступать в войну. Отсюда, я думаю, ничего не помешает двум диктаторам переместить оружие, если они на территории временно оккупированного Крыма это сделали,

– добавил Михаил Шейтельман.

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