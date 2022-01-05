Токаев сообщил, что демонстранты захватили 5 самолетов, некоторые из которых – иностранные. Президент Казахстана подчеркнул, что Алматы были частично уничтожены вандалами.

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Демонстрантов президент назвал "бандами"

Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты,
– сказал Токаев.

Власти Алматы сообщили, что аэродром освободили

Власти Алматы уже сообщили, что аэропорт освободили от демонстрантов – благодаря антитеррористической операции. Об этом сообщил Интерфакс. Представители акимата сообщили, что аэродром возвращается к штатному режиму работы.

Токаев обратился к странам ОДКБ

Отметим, что президент Казахстана обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности. Таким образом, на казахскую территорию могут направить войска из Беларуси и России.

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Коротко о масштабных протестах в Казахстане:

Смотрите видео о протестах в Казахстане: