Токаєв повідомив, що демонстранти захопили 5 літаків, деякі з яких – іноземні. Президент Казахстану наголосив, що Алмати було частково знищене вандалами.
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Демонстрантів президент назвав "бандами"
Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включаючи іноземні літаки,
– сказав Токаєв.
Влада Алмати повідомила, що летовище звільнили
Влада Алмати вже повідомила, що аеропорт звільнили від демонстрантів – завдяки антитерористичній операції. Про це повідомив Интерфакс. Представники акимату повідомили, що летовище повертається до штатного режиму роботи.
Токаєв звернувся до країн ОДКБ
Зазначимо, що президент Казахстану звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку. Таким чином, на казахську територію можуть направити війська з Білорусі та Росії.
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