Токаєв повідомив, що демонстранти захопили 5 літаків, деякі з яких – іноземні. Президент Казахстану наголосив, що Алмати було частково знищене вандалами.

До теми Алмати палає: горить аеропорт та будівля акимату

Демонстрантів президент назвав "бандами"

Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включаючи іноземні літаки,

– сказав Токаєв.

Влада Алмати повідомила, що летовище звільнили

Влада Алмати вже повідомила, що аеропорт звільнили від демонстрантів – завдяки антитерористичній операції. Про це повідомив Интерфакс. Представники акимату повідомили, що летовище повертається до штатного режиму роботи.

Зверніть увагу! Раніше у соцмережах оприлюднили відео з середини аеропорту. Приміщення – порожнє, проте зазнало значних пошкоджень. Повсюди – розбите скло та сміття.

Токаєв звернувся до країн ОДКБ

Зазначимо, що президент Казахстану звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку. Таким чином, на казахську територію можуть направити війська з Білорусі та Росії.

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Коротко про масштабні протести в Казахстані: Масштабні демонстрації в країні спалахнули після повідомлення про підвищення ціни на газ.

Після початку акцій ціну повернули до попередньої, також уряд пішов у відставку.

Проте протести не припинились, епіцентром стало місто Алмати.

ЗМІ повідомляють про більше ніж 300 постраждалих та 8 загиблих.

На всій території Казахстану – режим надзвичайної ситуації. Варто прочитати! Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Дивіться відео про протести в Казахстані: