Раніше у Казахстані заявили, що звернення до ОДКБ буде "доречним".
До теми Токаєв заявив, що звернення до країн ОДКБ зараз "доречне", а протести – терористична загроза
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В Організації договору про колективну безпеку заявили, що можуть відправити свої війська у Казахстан. Мовиться про сили Росії та Білорусі.
Раніше у Казахстані заявили, що звернення до ОДКБ буде "доречним".
До теми Токаєв заявив, що звернення до країн ОДКБ зараз "доречне", а протести – терористична загроза
Новина доповнюється...