"Токмак встречает Сочельник": три громких взрыва слышал весь город
Источник:Иван Федоров
На Сочельник, вечером 24 декабря, в Токмаке прогремели мощные взрывы. Что происходит – расскажет 24 Канал.
Россияне гордились тем, что взяли Токмак, пропагандисты даже писали хвалебные статьи, мол, двигаемся от депрессии к подъему. Разве что к подъему по тревоге. Ведь в этом городе постоянно раздаются взрывы, 24 декабря это было даже дважды – утром в Токмаке было громко.
Смотрите также У украинцев нет "праздника Сочельника": как правильно говорить по-украински о Рождестве
Что известно о взрывах в Токмаке вечером 24 декабря
Мэр Мелитополя Иван Федоров язвительно высказался о них, мол, оккупированный Токмак тоже отмечает Сочельник.
Токмак встречает Сочельник. Три громких взрыва слышал весь город. Оккупанты снова отчитываются, что все ракеты "уничтожены". Только не уточняют, чем – техникой или боекомплектом,
– написал он.
Россияне заявили, что по ним стреляли из HIMARS и работала ПВО.
Второй обстрел за день
Взрывы в Токмаке были и утром в этот день. Тогда о них также сообщил Федоров. Россияне обычно объясняют взрывы тем, что это "самолеты переходят на сверхзвуковую скорость, и может показаться, что это взрывы, а вообще все спокойно". Или тем, что "это не дым от взрывов, это горит камыш в плавнях". Федоров пошутил: кажется, утром 24 декабря Токмак посетили и камыш, и сверхзвук, и пэ-вэ-о.
Реактивная доставка билетов на концерт Кобзона
- А вот 21 декабря взрывы в Токмаке были у зданий администрации и полиции, захваченных оккупантами.
- Иван Федоров тогда шутил, мол, "оккупанты в мэрии Токмака получили билеты в партер на просмотр хлопка". Также он предупреждал: "оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть – в администрации поближе к прилетам или подальше – в тюрьме".
- Что интересно, оккупанты тогда выложили фото прилетов и пожаловались, мол, пострадала гражданская инфраструктура.
- Несколько дней спустя стало известно о погибших в результате взрывов 21 декабря.