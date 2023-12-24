На Сочельник, вечером 24 декабря, в Токмаке прогремели мощные взрывы. Что происходит – расскажет 24 Канал.

Россияне гордились тем, что взяли Токмак, пропагандисты даже писали хвалебные статьи, мол, двигаемся от депрессии к подъему. Разве что к подъему по тревоге. Ведь в этом городе постоянно раздаются взрывы, 24 декабря это было даже дважды – утром в Токмаке было громко.

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Что известно о взрывах в Токмаке вечером 24 декабря

Мэр Мелитополя Иван Федоров язвительно высказался о них, мол, оккупированный Токмак тоже отмечает Сочельник.

Токмак встречает Сочельник. Три громких взрыва слышал весь город. Оккупанты снова отчитываются, что все ракеты "уничтожены". Только не уточняют, чем – техникой или боекомплектом,

– написал он.

Россияне заявили, что по ним стреляли из HIMARS и работала ПВО.

Второй обстрел за день

Взрывы в Токмаке были и утром в этот день. Тогда о них также сообщил Федоров. Россияне обычно объясняют взрывы тем, что это "самолеты переходят на сверхзвуковую скорость, и может показаться, что это взрывы, а вообще все спокойно". Или тем, что "это не дым от взрывов, это горит камыш в плавнях". Федоров пошутил: кажется, утром 24 декабря Токмак посетили и камыш, и сверхзвук, и пэ-вэ-о.

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