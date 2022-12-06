Попали в здание с захватчиками: в оккупированном Токмаке зацвел "хлопок"
Источник:"РИА-Мелитополь"
В оккупированном городе Токмак Запорожской области случился "хлопок". По зданию, где были захватчики, наши Вооруженные Силы нанесли мощный удар.
Взрыв произошел ночью 6 декабря. Потери российских оккупантов уточняются.
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В оккупированный Токмак пришел "хлопок"
По предварительной информации, украинские защитники нанесли удар по зданию, где размещалась живая сила вражеской армии.
В пророссийских пропагандистских телеграм-каналах уже начали обвинять ВСУ в обстрелах, не уточняя, что в здании лицея находились военнослужащие России.
Ожидается подтверждение от Генерального штаба ВСУ.
В Токмаке ударили по зданию, где находились оккупанты / фото "РИА-Мелитополь"
ВСУ мощно ударили по позициям врага в Запорожской области
Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники мощно попали по российским оккупантам в Запорожской области.
Так, в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.
Актуальные потери врага
По состоянию на 6 декабря ВСУ уже уничтожили 92 200 оккупантов. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 510 российских солдат. Потери захватчиков в технике составляют:
- Танков – 2 929 единиц,
- боевых бронированных машин – 5 905 единиц,
- артиллерийских систем – 1 915 единиц,
- РСЗО – 395 единиц,
- средств ПВО – 211 единиц,
- самолетов – 281 единица,
- вертолетов – 264 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,
- крылатых ракет – 592 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,
- специальной техники – 163 единицы.