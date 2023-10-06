На оккупированном Запорожье враг готовится к "жесту доброй воли", но радоваться рано, – Федоров
В Токмаке и Молочанске оккупанты приступил к эвакуации своих подразделений и тяжелой техники. Мэр Мелитополя указал на "противоречие" в этой вероятной подготовке к бегству.
ВСУ продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении. Враг понимает, что рано или поздно он будет вынужден покинуть оккупированную часть Запорожья, отметил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Что происходит на оккупированном Запорожье
По словам мэра, на временно оккупированной территории Запорожской области наблюдаются признаки подготовки врага к "жесту доброй воли", впрочем, есть немало противоречий.
Так, враг действительно начал с Токмака и Молочанска эвакуацию некоторых своих подразделений и воинских частей. В частности, он вывозит боеприпасы, технику, тяжелое вооружение, даже учебные заведения.
С другой стороны, видим, наоборот, завоз огромного количества пушечного м**а по всей линии фронта в Запорожской области,
– заметил Федоров.
Также противник продолжает строить оборонительные сооружения. В последние дни началось массовое строительство очередной линии обороны между Мариуполем и Бердянском. Так что оккупанты делают все, чтобы замедлить, усложнить движение для наших ВСУ.
Мэр отмечает, что из этих фактов напрашивается вывод: россияне четко понимают, что им придется выходить из оккупированных городов Запорожья, в то же время они делают все возможное, не жалея своих солдат, для того, чтобы это было как можно сложнее и для гражданских жителей, и для ВСУ.
Контрнаступление на Запорожье: что известно
- По словам генерала Александра Тарнавского, взятие Токмака будет самым большим прорывом украинского контрнаступления. Этот город является предпосылкой к освобождению Мелитополя, которое означает выход к Азовскому морю. Выйдя к морю, ВСУ достигнут стратегической цели – перекроют связь между оккупированным востоком и Крымом.
- Россияне прекрасно понимают важность Токмака, поэтому превратили его в настоящий город-крепость. Оккупанты там заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. Известно, что россияне стянули на Запорожье элитные группировки.
- В ISW заявили, что у захватчиков значительно ухудшились боевые возможности на Запорожском направлении. Здесь они не способны проводить контратаки.