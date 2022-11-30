В оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта в должности "руководителя милиции", – СМИ

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов. Это касается и коллаборантов, предателей Украины.

В Токмаке ВСУ ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов

Так, 30 ноября стало известно о гибели коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами в Токмаке на Запорожье. Ликвидированный Алексей Кошель был так называемым "руководителем милиции" россиян.

Главное Обыски УПЦ МП на Закарпатье, марафон пожаров в России: хронология 280 дня войны

После успешной работы артиллерии ВСУ по позициям оккупантов во временно оккупированном Токмаке был ликвидирован так называемый начальник УВД города Токмак и Токмакского района. Плюс еще один пошел к Кобзону,

– говорится в сообщении.

В Токмаке ВСУ ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов / Фото из телеграм-канала РИА-Мелитополь

Отмечается, что официальной информации о гибели коллаборанта пока нет, поэтому ждут подробностей.

Что происходит в Запорожской области: коротко

В ночь на 23 ноября российские оккупанты обстреляли роддом в Запорожье, в результате чего погиб младенец. Малыш даже не успел получить свидетельство о рождении.

Наши защитники делают все возможное, чтобы враг заплатил за те преступления, которые он совершает в Украине. Так, ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-300 россиян, которым они забрали жизнь младенца.

Россияне продолжают цинично издеваться над украинцами на оккупированных территориях. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, людей забирают в плен и пытают. В частности, одну женщину больше недели держали в морском контейнере, к мужчинам применяют пытки с электричеством.

Потери врага по состоянию на 30 ноября

Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 88 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 500 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2 914;

боевых бронированных машин – 5 872;

артиллерийских систем – 1 902;

РСЗО – 395;

средств ПВО – 210;

самолетов – 280;

вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 562;

крылатых ракет – 531;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4429;

специальной техники – 163.

В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

Кстати – ВСУ наносят потери врагу на Запорожье: смотрите видео