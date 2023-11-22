В более чем 1 000 километрах от Украины: "Атеш" провел разведку на базе оккупантов в Тольятти
Источник:"Атеш"
Проукраинские агенты способны заходить даже в глубокий тыл врага. В частности, партизанам удалось отправить своего человека на разведку в Самарскую область России, а именно – в город Тольятти. Там расположена военная база оккупантов.
В среду, 22 ноября, в партизанском движении "Атеш" распространили кадры с военной базы россиян в городе Тольятти. Там отметили, что их агенты продолжают наблюдать за объектами вооруженных сил вражеского государства.
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Агенты "Атеш" проникли в глубокий тыл России
Объект, по которому проводили разведку партизаны, находится в Куниевском лесу по координатам 53.480366, 49.409837.
Это около 1 000 километров по дорогам от Москвы на юго-восток и около 1 200 километров от украинской границы в Харьковской области.
Расположение военной базы России в Тольятти: смотрите на карте Google maps
Как констатируют в "Атеше", их агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации в России и ее военных базах. В частности, на этом объекте оккупанты хранят снаряды разных типов.
На этот раз была совершена вылазка на военный объект в Куниевском лесу. Территория огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. Также объект имеет собственную систему подачи воды и водохранилища. Согласны ли полученной информации там хранятся разные типы боеприпасов.
Агенты "Атеш" провели разведку на базе в Тольятти / Фото из телеграм-канала партизанского движения
Украинские партизаны работают даже в Москве
- Недавно в "Атеше" показали кадры с воинской части россиян в Москве, подчиняющейся Федеральной службе охраны России. Собственно, размещена она по координатам 55.747546, 37.727859.
- Как отметили в движении, эта часть "удивительна", поскольку не ведет боевых действий – вместо пушек, ракет и других автоматов, она покупает услуги по ремонту дворцов. То есть обслуживает интересы исключительно одного человека – Путина.
- Кроме того, агенты "Атеш" устроили вылазку на базу 107 специального моторизованного полка в Москве. Удалось им это сделать, прежде обнаружив слепые зоны видеокамер.