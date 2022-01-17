Только минские договоренности: в Кремле говорят, что у Украины больше нет плана "Б"

Сергей Лавров заявил, что разрешить ситуацию на Донбассе можно, якобы только через минские договоренности. Российский министр иностранных дел пригрозил, что никакого другого варианта для Киева якобы не существует.

Политик традиционно заявил, что Украина находится под "внешним управлением США". Вашингтон, дескать, способен "заставить" Киев выполнить минские договоренности.

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Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан выполнить,

– подчеркнул Лавров.

Вопросы Донбасса могут вынести на референдум

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что у властей есть несколько вариантов прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий. В частности, в Украине могут провести референдум относительно Донбасса. К такому шагу прибегнут, если этого потребуют переговоры.

Кроме того, президент говорил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной".

Ситуация на Востоке Украины: последние новости

На протяжении суток 16 января российские наемники открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в сторону Екатериновки.

В результате их действий один воин ВСУ получил ранения. Известно, что боец ​​находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

К границе Украины Россия стянула свои войска. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предупредил, что есть большая угроза вторжения России в Украину уже в ближайшие дни, то есть это произойдет до конца января.

В то же время, аналитики CIT считают, что прежде чем ввести войска на нашу территорию, Кремль может прибегнуть к провокациям на Донбассе. Так Россия планирует оправдать цель своего вторжения.

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