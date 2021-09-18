Как только поступит запрос, – Разумков заверил, что отставка его не пугает

Собирается ли Дмитрий Разумков в отставку, давят ли на него? Сам спикер Верховной Рады откровенно ответил на эти вопросы в прямом эфире 17 сентября.

Он заверил, что за пост держаться не собирается. Поэтому сразу выдаст подписные листы, как только инициативу о его отставке начнут воплощать.

В этом же эфире Мне пох**ну, – Арахамия раскритиковал Разумкова и Денисову за закон об олигархах

"Если позволит Верховная Рада"

Дмитрий Разумков в телеэфире 17 сентября заверил, что за должность не держится, но намерен и дальше работать, "если позволит Верховная Рада". Впрочем, если начнется процедура, целью которой будет отставка спикера, Разумков пообещал немедленно выдать подписные листы, где каждый желающий депутат может продемонстрировать свою позицию.

Ходит много слухов в Верховной Раде... Пожалуйста. Если есть такое желание (сменить главу) – как только поступит запрос, сразу выдам подписные листы. Сегодня я продолжаю работать и в отставку точно не собираюсь,

– заявил Разумков.

И напомнил, что "процедуры отзыва с должности председателя Верховной Рады более чем понятны и просты, определены регламентом, законами, Конституцией". Поэтому если есть желающие депутаты – пусть эти процедуры запускают.

"Может, для кого-то это давление"

Также у Разумкова спросили, чувствует ли он какое-то давление извне. "Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану... Может, для кого-то это было бы давлением", – осторожно сказал спикер.

Я не допускал произвола в парламенте на протяжении двух лет, и сейчас не допущу,

– подытожил при этом он.

Впоследствии в этом же эфире председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также в очередной раз прокомментировал вероятность отставки Разумкова: "Это реально как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции".

Мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально устроим,

– убежден Арахамия.

Почему снова начали говорить об отставке Разумкова

Информацию об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова регулярно продуцируют СМИ.

А депутаты из "Слуги народа" ее регулярно опровергают.

Очередной виток произошел из-за недоразумения вокруг законопроекта об олигархах.

Дело в том, что Разумков прислал документ на проверку в Венецианскую комиссию. Монобольшинству это очень не понравилось.