Только с Путиным я должен договариваться о прекращении огня, – Зеленский

Владимир Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая. Он заявил, что должен договариваться о прекращении огня только с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг украинского президента во вторник, 13 мая.

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Что заявил Зеленский

Зеленский упомянул слова Дональда Трампа о том, что украинский и российский лидеры должны принять участие в переговорах в Стамбуле.

Я так же воспринимаю прямые переговоры с человеком, от которого зависит абсолютно все в России, а значит зависит и прекращение не только огня, но и этой войны,

– сказал Зеленский.

По его словам, если Путин согласится на прекращение огня, это откроет путь к обсуждению всех остальных "элементов окончания войны". Тогда смогут встречаться и переговорные группы, представляющие политическую волю лидеров.