Только с Украиной в НАТО можно рассчитывать на безопасность в Европе, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение 1 апреля. В нем он заговорил об Украине и ее пути в НАТО, а также важности того, чтобы наше государство стало частью Альянса.

Глава государства отметил, что провел достаточно длительное и очень детальное совещание как с военными, так и с чиновниками. Оно касалось дронов всех необходимых видов: от FPV до наших ударных дронов, которые уже демонстрируют отличные результаты в глубоких ударах по военному потенциалу России.

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Дроны важны для победы Украины

Владимир Зеленский отметил, что говорили о нюансах производства, поддержке и финансировании, контрактах, а также необходимой гибкости в определении приоритетов.

Он добавил, что именно то, чего требует война, должно производиться украинским оборонно-промышленным комплексом. И этого должно быть столько, сколько необходимо и настолько вовремя, насколько нужно.

Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит, нужно больше и более эффективных украинских беспилотников. Можем это обеспечить,

– подчеркнул президент.

Кроме того, сегодня говорили о системах РЭБ. По словам президента, сейчас имеем ощутимое количество украинских разработок, достаточно большое желание наших производителей укрепить оборону средствами РЭБ. Поэтому обеспечиваем государственный ресурс, максимум необходимого и работаем над комплексными решениями. Говорится о решениях, которые дадут нужное прикрытие всему фронту, подчеркнул он.

Каждый в правительстве Украины, каждый в Силах обороны и безопасности Украины, кто отвечает за это направление беспилотников, четко знает свои задачи. Время, оперативность в выполнении задач будет иметь решающее значение. И я благодарю всех, кто работает на сто процентов эффективно в этом направлении,

– подчеркнул президент.

Украина и НАТО

Владимир Зеленский также провел специальное совещание, которое касалось работы с Альясом относительно совместимости и перспектив на 2024 год. Были наши международники, министр обороны, международная команда министерства.

Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе,

– подчеркнул глава государства.

Вручал ордена "Золотая Звезда"

Также 1 апреля Владимир Зеленский в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, вручал ордена "Золотая Звезда" нашим воинам, а также родным павших Героев.

Лучшим воинам, которые отличились в боях, в Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Юге Украины. Всюду, где наше государство борется за свою жизнь, независимость, где наши люди проявляют лучшее, что есть в украинцах.

Я горжусь каждым нашим воином! Я горжусь всеми нашими людьми, которые защищают Украину и делают все, чтобы нормальная жизнь была возможна несмотря на российский террор. От Харькова до Черниговщины, от позиций в Донецкой области до Одессы. Я благодарю всех, кто свою жизнь поставил на службу Украине. Обязательно должны победить,

– подчеркнул президент.

Мы же напоследок напоминаем о важности поддержки наших военных. Если кто-то из ваших близких или родных проводит сбор на нужды защитников – не игнорируйте их. Помните, что это нам нужны пикапы, дроны и тепловизоры, чтобы наши военные могли нас защищать. И не забывайте, что маленьких донатов не бывает!