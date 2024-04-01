Глава держави зазначив, що провів досить тривалу та дуже детальну нараду як з військовими, так і з урядовцями. Вона стосувалася дронів усіх необхідних видів: від FPV до наших ударних дронів, які вже демонструють відмінні результати у глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії.

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Дрони важливі для перемоги України

Володимир Зеленський зазначив, що говорили про нюанси виробництва, підтримку та фінансування, контракти, а також необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів.

Він додав, що саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися українським оборонно-промисловим комплексом. І цього має бути стільки, скільки необхідно і настільки вчасно, наскільки потрібно.

Очевидно, що дрони в цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити,

– підкреслив президент.

Крім того, сьогодні говорили про системи РЕБ. За словами президента, зараз маємо відчутну кількість українських розробок, достатньо велике бажання наших виробників зміцнити оборону засобами РЕБ. Тож забезпечуємо державний ресурс, максимум необхідного та працюємо над комплексними рішеннями. Мовиться про рішення, які дадуть потрібне прикриття всьому фронту, наголосив він.

Кожен в уряді України, кожен у Силах оборони та безпеки України, хто відповідає за цей напрямок безпілотників, чітко знає свої завдання. Час, оперативність у виконанні завдань матиме вирішальне значення. І я дякую всім, хто працює на сто відсотків ефективно в цьому напрямі,

– наголосив президент.

Україна і НАТО

Володимир Зеленський також провів спеціальну нараду, яка стосувалася роботи з Альнсом щодо сумісності та перспектив на 2024 рік. Були наші міжнародники, міністр оборони, міжнародна команда міністерства.

Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі,

– підкреслив глава держави.

Вручав ордени "Золота Зірка"

Також 1 квітня Володимир Зеленський у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, вручав ордени "Золота Зірка" нашим воїнам, а також рідним полеглих Героїв.

Найкращим воїнам, котрі відзначилися у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, півдні України. Всюди, де наша держава бореться за своє життя, незалежність, де наші люди проявляють найкраще, що є в українцях.

Я пишаюся кожним нашим воїном! Я пишаюся всіма нашими людьми, які захищають Україну та роблять усе, щоб нормальне життя було можливим попри російський терор. Від Харкова до Чернігівщини, від позицій на Донеччині до Одеси. Я дякую всім, хто своє життя поставив на службу Україні. Обов'язково маємо перемогти,

– наголосив президент.

Ми ж наостанок нагадуємо про важливість підтримки наших військових. Якщо хтось з ваших близьких або рідних проводить збір на потреби захисників – не ігноруйте їх. Пам'ятайте, що це нам потрібні пікапи, дрони та тепловізори, щоб наші військові могли нас обороняти. І не забувайте, що маленьких донатів не буває!