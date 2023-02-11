Только за три дня наступления на Угледар россияне потеряли более сотни единиц техники, – Oryx
Источник:Oryx
Российские захватчики, пытаясь наступать в Донецкой области, потеряли более 100 единиц техники. Это только за три дня наступления.
По данным нидерландского OSINT-проекта, говорится о потерях россиян в течение 8 – 10 февраля.
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Что известно о потерях россиян
Россия потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков, за три дня наступления на Авдеевку и Угледар,
– заявили в проекте.
Военный аналитик мониторинговой группы Якуб Яновский опубликовал список техники, которую потеряла Россия.
Техника, которую потеряла Россия на войне в Украине буквально через несколько дней
Аналитики считают, что такое количество потерянной техники свидетельствует о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки.
Относительно потерь в целом специалисты посчитали, что Россия на войне в Украине оставила 9 189 единиц различного вооружения, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другую технику.
Что происходит под Угледаром
- Россияне начали новое наступление на Донбассе. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что враги пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить ключевые города этих направлений: Бахмут, Авдеевку и Угледар.
- Однако Павел Кириленко отметил, что наступление россиян – неудачное. Ведь враги теряют много личного состава и техники.
- Впоследствии стало известно, что воины ССО совместно с бойцами из 72-й отдельной механизированной бригады сорвали штурм врага вблизи Угледара.
- 11 февраля в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ разгромили российскую колонну возле Угледара. Известно, что там действует 155-ая бригада морской пехоты, которая, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, чем плохого командования. Понятно, что российские войска используют совсем неэффективную тактику.