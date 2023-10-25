Проукраинский кандидат на должность спикера Палаты представителей США выбыл из гонки

Представитель республиканской партии Том Эммер выбыл из претендентов на должность спикера Палаты представителей США под давлением трампистов.

Он снял свою кандидатуру всего через несколько часов после избрания под давлением ультраправого, трампистского крыла партии: против кандидатуры Эммера за закрытыми дверями проголосовали 26 республиканцев.

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Несколько республиканцев, выступающих против Эммера, заявили во вторник, что не изменят свою позицию и призывают выдвигать нового кандидата,

– сообщило CNN со ссылкой на свои источники.

Детали голосования

По итогам нескольких раундов закрытых голосований республиканцев Палаты представителей Эммер заручился поддержкой всего 117 из них. Итак, фракция начала обсуждать, при каких условиях его кандидатуру поддержат на голосовании в палате.

Несмотря на то, что у Республиканской партии формальное большинство в нижней палате Конгресса – 221 мандат, голоса всего лишь 5 республиканцев позволяют заблокировать любое решение.

Заметим, что несколько десятков представителей ультраправого крыла заявили, что ни при каких условиях не поддержат Эммера.

Против кандидатуры Эммера выступил и экс-президент США Дональд Трамп.

Что этому предшествовало