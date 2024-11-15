Звонок Шольца – это ящик Пандоры, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинскому народу. Там он затронул несколько важных тем повестки дня.

Вечером 15 ноября президент Украины отреагировал на телефонный звонок Шольца Путину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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"Минска-3" не будет

Зеленский отметил, что это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.

Звонок Олафа, по моему мнению, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов,

– отметил украинский лидер.

По его словам, именно переговоры, которые ничем не завершались давали возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз и привело к этой войне.

В то же время Зеленский сказал, что эти вызовы сейчас понимают и знают, как действовать, поэтому "Минска-3" не будет, ведь нам нужен реальный мир.

Работа не прекращается

Также Зеленский рассказал о том, что продолжили работать над пунктами нашего плана внутренней устойчивости. В частности, над двумя фундаментальными пунктами: фронта и человеческого капитала.

Цель очевидна – это защита от российской агрессии сейчас и все, что мы должны сделать для того, чтобы не проиграть послевоенный мир – чтобы сохранить и укрепить наш народ. И государство, и народ. Это обязательно,

– добавил президент

Также он пообщался со студентами университетов в Латинской Америке, ведь люди во всех частях мира должны одинаково понимать, что нужно сейчас, чтобы вернуть спокойствие международным отношениям.