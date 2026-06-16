Я просто в восторге, – военный рассказал, какой интересный процесс запустил в России топливный кризис

Нехватку топлива фиксируют не только на временно оккупированных территориях Украины, но даже в России. Регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам нефтегазовой инфраструктуры создают проблемы для противника.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что у российской нефти фактически есть три основных "пути". И на каждом из них работают украинские дроны.

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Какие проблемы создала Украина для России?

По словам Сазонова, российскую нефть перекачивают на нефтеперерабатывающие заводы, где из нее производят дизель, бензин, авиационный керосин и т. д. Однако украинские дроны уже длительное время атакуют НПЗ противника.

Также россияне экспортируют нефть. Но Украина также атакует нефтяные терминалы, а теневой флот России все чаще задерживают в мире. К тому же Силы обороны атакуют нефтебазы, где россияне хранят нефть.

Это привело к тому, что россияне вынуждены консервировать свои скважины. Часть из них будет сложно восстановить. Начался очень интересный процесс, и я в восторге. Уже в России раздражены из-за жителей Крыма и Донецка, которые ездят скупать бензин,

– сказал Сазонов.

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Добавим, что в России разрешили отдельным НПЗ поставлять населению бензин и дизельное топливо более низкого качества. Так там пытаются справиться с топливным кризисом. Содержание серы сильно превышает норму для бензина стандарта "Евро-5", что фактически переводит топливо в стандарт "Евро-3". Такое топливо ускоряет износ двигателя, выхлопной системы, катализаторов и т.д.