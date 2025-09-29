Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Ян Матвеев, отметив, что на самом деле это дело украинских беспилотников, которые били по НПЗ страны-агрессора. Это приводит к проблемам и для компаний, и для гражданских, и для российских захватчиков.

О загадочном исчезновении бензина из Крыма

Военный эксперт отметил, что в этом сентябре украинские дроны атаковали некоторые российские НПЗ по несколько раз, что полностью остановило их работу. Результат – кризис с топливом.

Между тем Кремль всегда закрывал глаза на проблемы и никогда не тратил дополнительные средства на улучшение жизни населения. Российские власти точечно могли что-то починить, но не в долгосрочной перспективе.

Кремль мог предвидеть проблемы и накопить топливо, где-то его купить. Однако им все равно. А этот дефицит будет расти, ведь впереди осень, когда топливо нужно для сельскохозяйственных работ. Кроме того, крупные компании, например Газпром, "Лукойл" имеют деньги на восстановление, но не маленькие частные компании,

– сказал он.

Важно и то, что в Крыму оккупанты активно заправляли свою военную технику и даже гражданские машины, которые перевозили все необходимое на фронт. Теперь это делать будет сложнее.

Матвеев добавил, что теперь вся нагрузка пойдет на крупные компании, а люди из Крыма, вероятно, будут ездить за топливом в Краснодарский край.

