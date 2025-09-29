Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що насправді це справа українських безпілотників, які били по НПЗ країни-агресорки. Це призводить до проблем і для компаній, і для цивільних, і для російських загарбників.

Дивіться також Ситуація стане критичною, – політолог назвав причину можливих бунтів у Росії

Про загадкове зникнення бензину з Криму

Військовий експерт зауважив, що цього вересня українські дрони атакували деякі російські НПЗ по кілька разів, що повністю зупинило їхню роботу. Результат – криза з паливом.

Тим часом Кремль завжди закривав очі на проблеми та ніколи не витрачав додаткові кошти на покращення життя населення. Російська влада точково могла щось полагодити, але не в довгостроковій перспективі.

Кремль міг передбачити проблеми та накопичити паливо, десь його купити. Однак їм байдуже. А цей дефіцит буде зростати, адже попереду осінь, коли паливо потрібне для сільськогосподарських робіт. Крім того, великі компанії, наприклад Газпром, "Лукойл" мають гроші на відновлення, але не маленькі приватні компанії,

– сказав він.

Важливо й те, що в Криму окупанти активно заправляли свою військову техніку та навіть цивільні машини, які перевозили все необхідне на фронт. Тепер це робити буде складніше.

Матвєєв додав, що тепер все навантаження піде на великі компанії, а люди з Криму, ймовірно, їздитимуть за паливом в Краснодарський край.

Криза з паливом в Росії через українські удари: детальніше