Признак серьёзной проблемы: экономист указал, на какой непопулярный шаг пошёл Кремль

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже создали для Кремля проблему, которую трудно скрыть с помощью статистики или административных решений. Россия потеряла часть мощностей по производству топлива, а дефицит уже ощущается ещё до пика сезонного потребления.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил , какой шаг свидетельствует о критической ситуации с топливом в России. По его словам, Москва фактически прекратила экспорт дизельного топлива, хотя ранее имела значительный избыток этого ресурса.

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Топливный кризис настиг Россию еще до сезонного пика

Украинские удары по российским НПЗ уже затронули значительную часть нефтепереработки. Для Кремля проблема осложняется тем, что дефицит топлива проявился ещё до периода наибольшего потребления, когда нагрузка на рынок традиционно возрастает из-за сельскохозяйственных работ, логистики и снабжения регионов.

Пик потребления горюче-смазочных материалов в России начинается примерно со второй половины июля и заканчивается после осенних полевых работ — в конце октября или в начале ноября. Сейчас еще не самый высокий уровень потребления, а в России уже есть серьезные проблемы с топливом,

– пояснил Пендзин.

Дополнительный риск для России создает ее география. Железнодорожная сеть хорошо развита преимущественно до Урала, а в Сибири и на Дальнем Востоке она значительно более ограничена. На большие расстояния грузы часто приходится доставлять автомобильным транспортом, поэтому дефицит топлива может напрямую влиять на поставки продуктов и товаров в отдаленные субъекты федерации.

Отдельным признаком серьезного кризиса стало прекращение экспорта дизельного топлива. Ранее Россия производила дизеля больше, чем потребляла внутри страны: примерно 60% шло на внутренний рынок, а около 40% оставалось для экспорта. После ударов по НПЗ даже этот излишек исчез.

Первым признаком очень серьезной проблемы с переработкой нефти стало то, что, начиная с июня, они полностью прекратили экспорт дизельного топлива. Из-за поражения российской нефтепереработки украинскими дронами в России не хватает даже дизеля,

– отметил экономист.

Впереди у России период, когда топливо понадобится и для полевых работ, и для перевозок, и для обеспечения регионов. Нынешние проблемы с горюче-смазочными материалами могут сильнее проявиться в экономике уже во время сезонного роста потребления.

Россия ищет топливо за рубежом

Из-за проблем на внутреннем рынке Россия уже ищет дополнительные объемы нефтепродуктов за рубежом. Публично это может не выглядеть как официальное обращение государства к государству, но фактически поиском импорта занимаются российские структуры, получившие соответствующие полномочия.

Россия никогда не обращается напрямую как страна к Казахстану. На сегодняшний день полномочия по обеспечению импорта переданы "Роснефти". Именно она активно ищет дополнительные источники и в Беларуси, и в Казахстане, а сейчас даже в Индии,

– пояснил Пендзин.

По сравнению с прошлым годом потребность России в импорте светлых нефтепродуктов может вырасти более чем вдвое. В прошлом году после ударов по НПЗ, когда было остановлено примерно 12–15 % российской нефтепереработки, Москва была вынуждена завозить около 250 тысяч тонн бензинов. Теперь предварительные расчеты показывают потребность уже на уровне 550–600 тысяч тонн.

Такого свободного объема на рынке на сегодняшний день нет. Беларусь в лучшем случае может обеспечить менее десятой части этой потребности,

– отметил экономист.

Импортные нефтепродукты для России значительно дороже отечественных. В то же время цены на заправках регулируются, и субъекты федерации сами определяют максимальный потолок. Из-за этого даже при наличии ресурса сети не заинтересованы продавать топливо себе в убыток, что создает еще один уровень дефицита на внутреннем рынке.

Пендзин объяснил топливный кризис в России: смотрите видео