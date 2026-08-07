Россия установила рекорд по закупкам топлива в Беларуси из-за сокрушительных ударов по НПЗ

Сокрушительные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному топливному кризису, с которым Кремль уже не в состоянии справиться собственными силами. Чтобы спасти внутренний рынок от полного коллапса, россиянам приходится искать экстренную помощь за рубежом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на расчеты агентства Reuters.

Что известно об усилении зависимости Кремля от других стран?

В июле импорт бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию достиг рекордных показателей. Ввоз бензина вырос на 13% до 212 тысяч метрических тонн, а закупки дизельного топлива удвоились, достигнув 162 тысяч тонн.

Ситуация на внутреннем рынке России стремительно ухудшается. По состоянию на начало июля производство бензина в стране упало до 65% от среднего сезонного потребления, а выпуск дизельного топлива сократился почти вдвое. Острый дефицит топлива возник в разгар летнего туристического сезона и уборочной кампании, вынудив Москву расширять импорт из соседнего режима.

Масштабные сбои стали результатом системной работы украинских сил. СБУ осуществила не менее 100 успешных атак по объектам на территории России, нанося удары по НПЗ, нефтяной инфраструктуре и авиабазам в Крыму. Это снизило среднесуточные темпы переработки сырой нефти в России до 3,6 миллиона баррелей – самого низкого уровня с мая 2002 года.

Напомним, украинские удары с помощью дронов временно вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки, пишет Financial Times. Из-за повреждения критически важного оборудования отдельные НПЗ не могут полноценно возобновить работу в течение недель или месяцев, что привело к самому серьезному топливному кризису в России за последнее десятилетие.

Кроме того, в июле экспорт российских нефтепродуктов через Черное и Азовское моря сократился на 45,6% по сравнению с июнем. Больше всего сократились поставки из Азовского моря – на 64,3%, тогда как в Балтийском море падение составило 40,1%. В то же время экспорт сырой нефти сократился на 18,1%, а последствия украинских ударов могут проявиться еще сильнее уже в августе.